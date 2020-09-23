"Внимание к людям радует". Профессор МИФИ рассказал об отношении "Росатома" к сотрудникам

— То есть я хотел бы сказать, что "Росатом", будучи такой корпорацией, разбросанной по всей стране, в том числе и находящейся в удалённых от Москвы регионах, очень хорошо поддерживает ту местность и тех людей, которые живут и работают на защиту нашего государства. Внимание к людям, оно очень меня радует. И люди, которые там работают, — сказал Решетов.