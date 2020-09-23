"Внимание к людям радует". Профессор МИФИ рассказал об отношении "Росатома" к сотрудникам

Профессор НИЯУ МИФИ Владимир Решетов после встречи президента РФ Владимира Путина с атомщиками рассказал Лайфу о работе корпорации "Росатом" и её отношении к сотрудникам.
Он отметил, что побывал в большом количестве закрытых городов и подчеркнул, что государственный холдинг внимательно и заботливо относится к людям, помогает им.
Путин заявил, что российская атомная отрасль на подъёмеГлава государства поздравил работников отрасли с профессиональным праздником.
— То есть я хотел бы сказать, что "Росатом", будучи такой корпорацией, разбросанной по всей стране, в том числе и находящейся в удалённых от Москвы регионах, очень хорошо поддерживает ту местность и тех людей, которые живут и работают на защиту нашего государства. Внимание к людям, оно очень меня радует. И люди, которые там работают, — сказал Решетов.
Профессор пояснил, что корпорация тщательно обучает студентов в филиалах МИФИ, которые стали более открытыми и готовы помогать близлежащим регионам. Он добавил, что был очень рад общению с такими людьми.
Ранее "Росатом" показал уникальную систему безопасности для атомных станций.