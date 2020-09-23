На востоке Москвы обвалился потолок в квартире многоэтажки — видео

На востоке Москвы в жилом доме обвалился потолок. Видео момента происшествия было опубликовано в соцсетях.

Инцидент произошёл в многоэтажке на Измайловском проспекте, 6. Отмечается, что жильцы уже жаловались в управляющую компанию на провисание потолка. Тогда строители решили разгрузить балку, из-за чего обрушение перекрытий произошло в другой квартире.

Как сообщили в префектуре Восточного административного округа, жителям предложили проживание в гостинице, однако те отказались и отправились к родственникам, передают "Известия". На месте работают сотрудники управы района Измайлово и управляющей компании РЭУ № 24, причины инцидента выясняются.