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На востоке Москвы обвалился потолок в квартире многоэтажки — видео

Никто из жильцов не пострадал.

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На востоке Москвы в жилом доме обвалился потолок. Видео момента происшествия было опубликовано в соцсетях.

Инцидент произошёл в многоэтажке на Измайловском проспекте, 6. Отмечается, что жильцы уже жаловались в управляющую компанию на провисание потолка. Тогда строители решили разгрузить балку, из-за чего обрушение перекрытий произошло в другой квартире.

В Москве строитель провалился в квартиру сквозь потолок. Приземлился на диван с девушкой

Обрушение произошло во время строительных работ на чердаке и кровле старого дома.

Как сообщили в префектуре Восточного административного округа, жителям предложили проживание в гостинице, однако те отказались и отправились к родственникам, передают "Известия". На месте работают сотрудники управы района Измайлово и управляющей компании РЭУ № 24, причины инцидента выясняются.

Ранее в Новосибирске в жилом доме рухнул потолок, погиб человек.

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