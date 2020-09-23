Уже был судим за грабёж. Арестован рэпер, протаранивший пешеходов в центре Москвы

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Рэпер Эллей (Эльмин Гулиев) признал вину по уголовному делу о ДТП на Остоженке в Москве, но подчеркнул, что в состоянии опьянения в момент аварии не был. Молодой человек настаивает, что запрещённых веществ не употреблял, но в день ДТП ему поставили обезболивающий укол из-за остеохондроза. Тем не менее суд принял решение отправить его под арест на два месяца. Было отмечено, что обвиняемый может скрыться, уничтожить доказательства, угрожать свидетелям.

Сторона защиты просила для Гулиева домашнего ареста. Он заявил о готовности оплатить лечение потерпевших, но только из СИЗО он это сделать не сможет, поскольку все его родные в Азербайджане. Ещё один аргумент против ареста — у музыканта перелом плеча, ему требуется операция. Обвиняемый сказал, что раскаивается, но не знает, как это доказать.