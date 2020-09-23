Уже был судим за грабёж. Арестован рэпер, протаранивший пешеходов в центре Москвы

Видео © LIFE
Рэпер Эллей (Эльмин Гулиев) признал вину по уголовному делу о ДТП на Остоженке в Москве, но подчеркнул, что в состоянии опьянения в момент аварии не был. Молодой человек настаивает, что запрещённых веществ не употреблял, но в день ДТП ему поставили обезболивающий укол из-за остеохондроза. Тем не менее суд принял решение отправить его под арест на два месяца. Было отмечено, что обвиняемый может скрыться, уничтожить доказательства, угрожать свидетелям.
Сторона защиты просила для Гулиева домашнего ареста. Он заявил о готовности оплатить лечение потерпевших, но только из СИЗО он это сделать не сможет, поскольку все его родные в Азербайджане. Ещё один аргумент против ареста — у музыканта перелом плеча, ему требуется операция. Обвиняемый сказал, что раскаивается, но не знает, как это доказать.
В крови протаранившего прохожих в центре Москвы рэпера Эллея нашли наркотикиПри этом ранее суд отказался применять к молодому человеку меру пресечения в виде ареста, как того просило следствие.
Обвинение же просило отправить его в СИЗО. По данным следствия, рэпер 49 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Также около десяти лет назад Гулиев был приговорён к условному сроку по статье "Грабёж".
Напомним, в самом центре Москвы автомобиль Infiniti после столкновения с другой иномаркой влетел в прохожих. За рулём авто был начинающий рэпер Эллей. Артист рассказал Лайфу свою версию причин и обстоятельств аварии. Однако позднее было опубликовано видео, на котором отчётливо видно, как за 200 метров до места аварии рэпер прибавил скорость и проехал на "красный, переходящий в зелёный" сигнал светофора. Позднее в полиции сообщили о задержании Эллея и возбуждении уголовного дела.