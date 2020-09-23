Пашаев оказался членом партии. Там рассказали, как он может попасть в Госдуму

Адвокат Эльман Пашаев является членом Партии добрых дел и не может баллотироваться в депутаты Госдумы РФ от другой политической силы. Об этом Лайфу рассказал Андрей Кириллов — президент Партии добрых дел.

— Членский билет у него есть. То, что он в Госдуму [собрался], — это нормально, пусть попадёт, я не против. Я сам бывший депутат Госдумы первого созыва. В партии нашей он состоял, никто его на сегодняшний день не увольнял оттуда. Он не может от другой пойти. Либо он должен идти самовыдвиженцем, либо от нашей партии, — сказал собеседник Лайфа.