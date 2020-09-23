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Опубликовано 23 сентября 2020, 20:45

Пашаев оказался членом партии. Там рассказали, как он может попасть в Госдуму

Собеседник Лайфа допустил, что скандально известный юрист пойдёт в ГД как самовыдвиженец.

Адвокат Эльман Пашаев является членом Партии добрых дел и не может баллотироваться в депутаты Госдумы РФ от другой политической силы. Об этом Лайфу рассказал Андрей Кириллов — президент Партии добрых дел.

Членский билет у него есть. То, что он в Госдуму [собрался], — это нормально, пусть попадёт, я не против. Я сам бывший депутат Госдумы первого созыва. В партии нашей он состоял, никто его на сегодняшний день не увольнял оттуда. Он не может от другой пойти. Либо он должен идти самовыдвиженцем, либо от нашей партии, — сказал собеседник Лайфа.

Адвокат Пашаев решил баллотироваться в Госдуму
Адвокат Пашаев решил баллотироваться в Госдуму

Напомним, после скандального дела Михаила Ефремова, по результатам которого артиста приговорили к восьми годам лишения свободы, на его адвоката Эльмана Пашаева обрушилась масса критики. После этого Ефремов нанял себе нового защитника, а Пашаева позже лишили адвокатского статуса.

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Эльман Пашаев. Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Алёна Темирчиева
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