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Прибывающих из-за границы россиян обязали соблюдать карантин

Работодатели должны довести это правило до сведения своих сотрудников.

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Фото © Pixabay

Граждане России, возвращающиеся в страну из-за границы на самолёте, до получения результатов тестов на коронавирус должны будут находиться на домашней самоизоляции. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача РФ Анны Поповой.

До получения результатов лабораторного исследования на CoViD-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания), — говорится в документе, размещённом на официальном интернет-портале правовой информации.

Работодателей обязали довести данные правила до сведения своих сотрудников, выезжающих за рубеж. Документ вступает в силу завтра, 24 сентября.

Россия возобновит авиасообщение ещё с четырьмя странами

Отмечается, что на начальном этапе рейсы будут осуществляться раз в неделю.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал страны Европы, которые могут открыть границы для россиян осенью.

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