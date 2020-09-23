Прибывающих из-за границы россиян обязали соблюдать карантин

Граждане России, возвращающиеся в страну из-за границы на самолёте, до получения результатов тестов на коронавирус должны будут находиться на домашней самоизоляции. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача РФ Анны Поповой.

— До получения результатов лабораторного исследования на CoViD-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания), — говорится в документе, размещённом на официальном интернет-портале правовой информации.

Работодателей обязали довести данные правила до сведения своих сотрудников, выезжающих за рубеж. Документ вступает в силу завтра, 24 сентября.