ФАС заинтересовалась высокой ценой препарата от коронавируса "Арепливир"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заинтересовалась ценой российского препарата от коронавируса "Арепливир" и направила производителям запросы по вопросу её обоснованности. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Себестоимость "Арепливира" от коронавируса невысока. Эксперты назвали справедливую цену за упаковку российского лекарстваТолько что выпущенное в продажу лекарство "Арепливир", мягко говоря, удивило ценой и породило довольно много сомнений по поводу его эффективности.
— В рамках контроля за соблюдением антимонопольного законодательства ФАС России уже направила запросы фармпроизводителям по вопросу обоснованности оптовой цены на лекарственный препарат "Арепливир", — отметили представители ФАС.
Цена в 12 тысяч не помеха. Покупатели мигом смели с полок аптек новое лекарство от коронавирусаПоявился препарат пока только в одной торговой сети. Остальные пока даже не знают, когда начнут им торговать.
При этом в ведомстве отметили, что препарат не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, поэтому его стоимость не подлежит государственному регулированию.
Ранее Лайф сообщал, что "Арепливир" уже поступил для продажи в аптеки страны. Упаковка стоит 12 320 рублей. Высокую стоимость объясняют большим спросом и эпидемиологической обстановкой. Однако в обществе всё чаще звучат мнения, что препарат продаётся в России по очень завышенной цене. Но представитель фармкомпании-разработчика "Промомед" заявил, что препарат стоит ровно столько, сколько он стоит.
Тем временем стало известно о другом лекарстве, которое помогает российским медикам бороться с пандемией.