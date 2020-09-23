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ФАС заинтересовалась высокой ценой препарата от коронавируса "Арепливир"

Напомним, что одна упаковка стоит более 12 тысяч рублей.

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Фото © Pixabay

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заинтересовалась ценой российского препарата от коронавируса "Арепливир" и направила производителям запросы по вопросу её обоснованности. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Только что выпущенное в продажу лекарство "Арепливир", мягко говоря, удивило ценой и породило довольно много сомнений по поводу его эффективности.

В рамках контроля за соблюдением антимонопольного законодательства ФАС России уже направила запросы фармпроизводителям по вопросу обоснованности оптовой цены на лекарственный препарат "Арепливир", — отметили представители ФАС.

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Появился препарат пока только в одной торговой сети. Остальные пока даже не знают, когда начнут им торговать.

При этом в ведомстве отметили, что препарат не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, поэтому его стоимость не подлежит государственному регулированию.

Ранее Лайф сообщал, что "Арепливир" уже поступил для продажи в аптеки страны. Упаковка стоит 12 320 рублей. Высокую стоимость объясняют большим спросом и эпидемиологической обстановкой. Однако в обществе всё чаще звучат мнения, что препарат продаётся в России по очень завышенной цене. Но представитель фармкомпании-разработчика "Промомед" заявил, что препарат стоит ровно столько, сколько он стоит.

Тем временем стало известно о другом лекарстве, которое помогает российским медикам бороться с пандемией.

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