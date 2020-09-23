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Лайф публикует первые снимки с места падения Су-30 в Тверской области

Крушение произошло 22 сентября, самолёт искали почти сутки.

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В распоряжении Лайфа оказались первые кадры с места крушения Су-30, которое произошло накануне. На фото хорошо видно, что корпус машины полностью уничтожен. Единственная деталь, которую можно рассмотреть, — два двигателя АЛ-31Ф и часть киля. Остальная часть машины разрушена и едва поддаётся идентификации.

Фото © LIFEФото © LIFE

Фото © LIFE

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Напомним, истребитель Су-30 потерпел крушение в Кувшиновском районе Тверской области примерно в 14 часов 22 сентября. Поиски машины осложнялись практически полным отсутствием следов пожара. Снимки с места падения позволяют сделать вывод, что машина упала в болотистую местность.

Тяжело в учении? Упавший в Тверской области Су-30 могли случайно сбить свои

Машину уже обнаружили на месте падения, и теперь военной комиссии предстоит изучить все обстоятельства произошедшего и проверить все версии крушения

Одной из основных версий произошедшего считается поражение Су-30 другим самолётом, проводившим манёвры одновременно с аварийным бортом.

Резкий манёвр и белый дым. Очевидец заметил два других самолёта перед крушением Су-30 под Тверью

Его слова говорят в пользу версии о том, что истребитель мог быть случайно сбит во время учений.

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