Лайф публикует первые снимки с места падения Су-30 в Тверской области

В распоряжении Лайфа оказались первые кадры с места крушения Су-30, которое произошло накануне. На фото хорошо видно, что корпус машины полностью уничтожен. Единственная деталь, которую можно рассмотреть, — два двигателя АЛ-31Ф и часть киля. Остальная часть машины разрушена и едва поддаётся идентификации.
Напомним, истребитель Су-30 потерпел крушение в Кувшиновском районе Тверской области примерно в 14 часов 22 сентября. Поиски машины осложнялись практически полным отсутствием следов пожара. Снимки с места падения позволяют сделать вывод, что машина упала в болотистую местность.
Тяжело в учении? Упавший в Тверской области Су-30 могли случайно сбить своиМашину уже обнаружили на месте падения, и теперь военной комиссии предстоит изучить все обстоятельства произошедшего и проверить все версии крушения
Одной из основных версий произошедшего считается поражение Су-30 другим самолётом, проводившим манёвры одновременно с аварийным бортом.