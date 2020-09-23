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Разбившийся под Тверью Су-30 мог быть случайно сбит другим истребителем

По предварительным данным, в самолёт мог попасть снаряд из авиационной пушки.

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Фото © ТАСС / Марина Лысцева

Потерпевший крушение в Тверской области истребитель Су-30 ВКС РФ мог быть сбит другим самолётом во время плановых учений. Это мог быть случайный огонь из авиационной пушки. Такая версия, как наиболее вероятная, обсуждалась участниками профильных форумов в Сети, посвящённых военной авиации. Позднее источник ТАСС в экстренных службах региона частично подтвердил данное предположение.

Предварительно, причина ЧП — это случайное попадание в Су-30 снаряда во время учений. Выстрел был осуществлён другим воздушным судном, — сказал собеседник агентства.

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Техническая неисправность и нарушения при подготовке самолёта к вылету будут рассматриваться в числе самых вероятных версий.

Как сообщал Лайф, 22 сентября потерпел крушение истребитель Су-30, который выполнял плановый учебный полёт. Экипажу удалось катапультироваться. После приземления пилоты вышли на связь. Поиски обломков военного самолёта продолжались сутки.

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