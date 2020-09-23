Разбившийся под Тверью Су-30 мог быть случайно сбит другим истребителем

Потерпевший крушение в Тверской области истребитель Су-30 ВКС РФ мог быть сбит другим самолётом во время плановых учений. Это мог быть случайный огонь из авиационной пушки. Такая версия, как наиболее вероятная, обсуждалась участниками профильных форумов в Сети, посвящённых военной авиации. Позднее источник ТАСС в экстренных службах региона частично подтвердил данное предположение.