Разбившийся под Тверью Су-30 мог быть случайно сбит другим истребителем

Потерпевший крушение в Тверской области истребитель Су-30 ВКС РФ мог быть сбит другим самолётом во время плановых учений. Это мог быть случайный огонь из авиационной пушки. Такая версия, как наиболее вероятная, обсуждалась участниками профильных форумов в Сети, посвящённых военной авиации. Позднее источник ТАСС в экстренных службах региона частично подтвердил данное предположение.
— Предварительно, причина ЧП — это случайное попадание в Су-30 снаряда во время учений. Выстрел был осуществлён другим воздушным судном, — сказал собеседник агентства.
Крутое пике под Тверью. Почему разбился истребитель Су-30 и кто ответит за аварию?Техническая неисправность и нарушения при подготовке самолёта к вылету будут рассматриваться в числе самых вероятных версий.
Как сообщал Лайф, 22 сентября потерпел крушение истребитель Су-30, который выполнял плановый учебный полёт. Экипажу удалось катапультироваться. После приземления пилоты вышли на связь. Поиски обломков военного самолёта продолжались сутки.