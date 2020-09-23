Путин на встрече с Совфедом рассказал о смысле конституционных новаций

Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета Федерации отметил, что в эту осеннюю сессию парламентариям предстоит рассмотреть крайне значимые и принципиальные вопросы для граждан. Глава государства поблагодарил сенаторов за сложнейшую и слаженную задачу во время пандемии, законопроекты о поддержке семей с детьми, бизнеса, а также за участие в подготовке поправок к Конституции РФ.

— Суть, смысл конституционных новаций состоит в том, чтобы на десятилетия вперёд зафиксировать фундаментальные основы развития страны, а это историческая преемственность, моральные ценности, надёжные социальные гарантии, повышение роли гражданского ведомства, совершенствование баланса между всеми ветвями власти при сохранении России как сильной президентской республики, — сказал президент.

Путин отметил, что сейчас существенно возрастают полномочия палат парламента: возрастает роль Госдумы при формировании правительства, а Совфеда — при назначении генпрокурора и глав силовых ведомств. Граждане страны стали настоящими соавторами обновлённого основного закона, поддержали курс на укрепление суверенитета России, уверен Путин.

Теперь парламенту предстоит качественное развитие всей правовой базы и прежде всего законов, которые напрямую определяют настоящее и будущее страны как правового и социального государства, добавил президент.