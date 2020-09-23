Резкий манёвр и белый дым. Лайфу стали известны показания свидетеля о крушении Су-30 под Тверью

Одна из жительниц Тверской области стала свидетельницей крушения истребителя Су-30 во время учебно-тренировочного полёта. Рассказ женщины Лайфу передал источник в экстренных службах региона.
Жительница региона развешивала бельё у себя на придомовом участке, когда заметила в небе три самолёта. Источник пояснил, что в данном районе часто проводятся учения, поэтому местные жители привыкли наблюдать за манёврами боевых машин.
По словам женщины, один из истребителей летел отдельно от двух других. Именно он в какой-то момент стал резко набирать высоту и сделал мёртвую петлю. Женщина поняла это, увидев, как на солнце блеснула кабина пилотов. После этого истребитель пролетел совсем немного, и из него повалил белый дым. Пилоты катапультировались. Сам же самолёт пропал из виду. Через некоторое время раздался сильный хлопок, а из соседнего леса повалил дым.
Как отметил источник, показания местных жителей частично подтверждают одну из версий причин крушения: что самолёт мог быть случайно подбит другим истребителем в ходе учений.
Разбившийся под Тверью Су-30 мог быть случайно сбит другим истребителемПо предварительным данным, в самолёт мог попасть снаряд из авиационной пушки.
Напомним, экипажу удалось благополучно катапультироваться. После приземления пилоты вышли на связь. Поиски обломков военного самолёта продолжались сутки.