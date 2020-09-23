Тяжело в учении? Упавший в Тверской области Су-30 могли случайно сбить свои

Машину уже обнаружили на месте падения, и теперь военной комиссии предстоит изучить все обстоятельства произошедшего и проверить все версии крушения

Отказ двигателей?

22 сентября примерно в 14 часов дня истребитель Су-30 из состава 790-го истребительного авиационного полка, прикрывающего небо над центральным промышленным районом России (Москва и область), разбился в Кувшинском районе Тверской области. Лётчики Су-30 (командир корабля и штурман) катапультировались и были доставлены обратно на аэродром. Анализ разрушений борта начнётся в ближайшее время, и уже есть первые версии произошедшего. Две основные — это техническая неисправность двигателя самолёта и ошибка пилотирования, пусть и не вполне типичная.

Отказ двигателя. Су-30 по своей сути единый истребитель не только для России, но и для ОДКБ вообще, поэтому феноменальная надёжность самолёта — главное условие поставок в строевые части. В ОКБ "Сухого", впрочем, давно проектируют машины, способные летать и на одном двигателе. Для этого в мотогондолах Су-30СМ установлены два АЛ-31Ф — "роллс-ройсы" в мире авиационных двигателей, сломать которые можно только при ударе о землю или... некачественным топливом. Правда, версия с некондиционным керосином, которым могли заправить аварийный борт, вероятно, отпадёт одной из первых. Инженер-двигателист, кандидат технических наук Сергей Пунто рассказал, что симптомы некачественного топлива имели бы массовый характер.

Про эти особенности хорошо знает генерал-майор Харчевский, они в 90-х участвовали в совместных учениях с американцами, и наши "сушки" заправили американским топливом. На одном из участков полёта у наших самолётов массово стали отказывать двигатели — и они штопором пошли вниз. Если бы в Су-30 залили некачественный керосин, а такое тоже исключать нельзя, отказы были бы и на других машинах. Поэтому сейчас вся партия топлива будет изучаться и проверяться на предмет допусков Сергей Пунто Инженер-двигателист, кандидат технических наук

Сбили сами себя

Версия с непроизвольным применением оружия объясняет многие вопросы в катастрофе с Су-30СМ во время учений. Однако, чтобы сложить картинку произошедшего, нужно пойти по порядку.

Первое, что нужно знать: Су-30СМ и ведомый Су-35 — это строевые, боевые и снаряжённые оружием машины, которые отдают на проведение плановых полётов через снятие с боевого дежурства. Пока их место в строю занимают другие машины, у лётчиков есть возможность отточить навыки пилотирования. Ракетное вооружение с боевых машин при этом снимается по регламенту — с подвесок под крыльями ракеты снимаются почти сразу после того, как самолёт заруливает на стоянку аэродрома.

Уже на стоянке с истребителя снимают ракеты "воздух — воздух" с тепловой головкой наведения и (обычно) разряжают авиационную пушку. 30-мм пушка ГШ-30-1 — это настоящая мясорубка, особенно для воздушных целей. Расположенная по правому борту прямо под "фонарём" кабины установка снаряжается 150 боеприпасами на случай ближнего боя и применяется чрезвычайно редко даже на учениях.

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Сама по себе. Первая версия касается непроизвольного срабатывания электрической цепи вооружения. Такое, как показывает опыт, может происходить. Вертолёт Ка-52 дал залп неуправляемыми ракетами по группе военных на учениях "Запад-2017". Тогда причиной атаки стало непроизвольное срабатывание электрической цепи, неисправный источник питания. Однако уничтожить себя собственной пушкой Су-30СМ не мог, и, вероятнее всего, непроизвольное срабатывание могло быть допущено на борту ведомого истребителя, роль которого выполнял Су-35 из состава того же авиаполка.

Случайное нажатие. Заслуженный лётчик-испытатель СССР Виктор Заболотский отметил, что версия, согласно которой находящийся позади Су-35 мог "срубить" Су-30СМ очередью из пушки, имеет право на существование.

Самолёт-то боевой. Ракеты с подвеской сняли, а разрядить по халатности могли и забыть. С другой стороны, надо и тренироваться, и боевую задачу выполнять. Если тренировки проходили в рамках боевого дежурства, то самолёты, естественно, были вооружены. Такие вещи случались, но в основном по халатности, конечно. Когда даже проводятся учебные мероприятия, взводится всё, только самолёт не вооружен. Лётчик в данном случае, скорее всего, вообще не ждал, что боекомплект будет загружен, и провёл учебный перехват. Во время учебных мероприятий всё выполняется точно так же, как и в боевых условиях, всё завязано на боевую кнопку, только без боевого оружия. Слава богу, что никто не погиб, конечно, но наземные службы и вооруженцев теперь будут трясти по полной, я думаю, под суд [ответственные] пойдут точно Виктор Заболотский Заслуженный лётчик-испытатель СССР

Лётчик-испытатель, майор войск ПВО СССР в отставке Игорь Пинкевич в беседе с Лайфом подтвердил, что резкий манёвр Су-30СМ, который наблюдали местные жители, вполне может объясняться тем, что самолёт сзади поразили 30-мм снарядами.

Механизация крыла — это такая вещь, которая под бешеным давлением работает. Если вы даёте очередь 30-мм снарядами, они рвут металл как бумагу — и самолёт под сопротивлением воздуха и на огромной скорости просто швыряет в воздухе. [Су-30] мог и кувырок через себя сделать после того, как ему часть крыла или оперения порвало, это запросто. Лётчики, я больше чем уверен, не сразу поняли, что вообще происходит, но именно реакция их в итоге и спасла Игорь Пинкевич Лётчик-испытатель, майор войск ПВО СССР в отставке