Таксист в Петербурге уходил от погони и вытолкнул из салона пассажирку

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Нелёгким вышло ночное дежурство для некоторых сотрудников ГИБДД в Санкт-Петербурге. На пересечении проспекта Ветеранов и Авангардной улицы они попытались остановить автомобиль "Киа-Рио". Но тот проигнорировал их требования, и началась погоня.

— У дома 34 по проспекту Ветеранов водитель иномарки, притормозив и приоткрыв дверь, вытолкнул из салона 39-летнюю женщину-пассажира, а также совершил столкновение с патрульным автомобилем полиции, — сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Женщина, к счастью, не пострадала. Да и патрульную машину он повредил лишь слегка. Однако нарушитель, по всей видимости, твёрдо вознамерился уйти от стражей порядка. Остановить его машину смогли, только когда госавтоинспекторы сделали предупредительные выстрелы в воздух, а потом ещё и по колёсам.

— Автомобиль был остановлен, а водитель задержан. Им оказался 39-летний уроженец одного из среднеазиатских государств, работающий водителем такси. От прохождения медосвидетельствования мужчина отказался, — сообщили в полиции и добавили, что в отношении него составлен ряд административных протоколов.