Таксист в Петербурге уходил от погони и вытолкнул из салона пассажирку

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Нелёгким вышло ночное дежурство для некоторых сотрудников ГИБДД в Санкт-Петербурге. На пересечении проспекта Ветеранов и Авангардной улицы они попытались остановить автомобиль "Киа-Рио". Но тот проигнорировал их требования, и началась погоня.
— У дома 34 по проспекту Ветеранов водитель иномарки, притормозив и приоткрыв дверь, вытолкнул из салона 39-летнюю женщину-пассажира, а также совершил столкновение с патрульным автомобилем полиции, — сообщает пресс-служба регионального УМВД.
"Выпендриться решил!" Яжемать устроила истерику таксисту, хотя сама вызвала авто без детского креслаОна начала обратный отсчёт и затем стала пинать кресла в грязной обуви.
Женщина, к счастью, не пострадала. Да и патрульную машину он повредил лишь слегка. Однако нарушитель, по всей видимости, твёрдо вознамерился уйти от стражей порядка. Остановить его машину смогли, только когда госавтоинспекторы сделали предупредительные выстрелы в воздух, а потом ещё и по колёсам.
— Автомобиль был остановлен, а водитель задержан. Им оказался 39-летний уроженец одного из среднеазиатских государств, работающий водителем такси. От прохождения медосвидетельствования мужчина отказался, — сообщили в полиции и добавили, что в отношении него составлен ряд административных протоколов.
Ранее житель Новосибирска разгромил машину такси за отказ водителя везти детей без детского кресла. Как пояснил таксист, клиенты были раздражены ещё до его приезда. Они начали требовать, чтобы шофёр отвёз их немедленно, потому что это уже пятая машина, которую вызывает семейство, но никак не может уехать.