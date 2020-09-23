90-летний Иван Краско раскрыл секрет своего долголетия

Народный артист России Иван Краско сегодня отмечает 90-летие и 55-летний юбилей своей творческой деятельности в театре им. В.Ф. Комиссаржевской. Даже свой день рождения актёр должен был встречать на сцене, однако легендарный спектакль "Утоли моя печали", который играют в театре уже более 20 лет, перенесли.

В интервью телеканалу "Санкт-Петербург" Краско рассказал, в чём заключается секрет его долголетия. Оказалось, что дело не только в творчестве и зрительской любви.

— В любопытстве, наверное. К жизни, ко всему происходящему, к тому, что будет с моими Ваней и Федей. Мне очень интересно наблюдать. Я совершенно не занимаюсь их воспитанием, так как считаю, что лучшее воспитание — личный пример, — рассказал в интервью юбиляр.

Ранее Лайф писал, что народный артист РФ Иван Краско официально развёлся со своей женой Натальей Шевель, которая младше него на 60 лет. Ученица актёра стала его четвёртой женой в 2015 году.