90-летний Иван Краско раскрыл секрет своего долголетия

Народный артист России Иван Краско сегодня отмечает 90-летие и 55-летний юбилей своей творческой деятельности в театре им. В.Ф. Комиссаржевской. Даже свой день рождения актёр должен был встречать на сцене, однако легендарный спектакль "Утоли моя печали", который играют в театре уже более 20 лет, перенесли.
В интервью телеканалу "Санкт-Петербург" Краско рассказал, в чём заключается секрет его долголетия. Оказалось, что дело не только в творчестве и зрительской любви.
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— В любопытстве, наверное. К жизни, ко всему происходящему, к тому, что будет с моими Ваней и Федей. Мне очень интересно наблюдать. Я совершенно не занимаюсь их воспитанием, так как считаю, что лучшее воспитание — личный пример, — рассказал в интервью юбиляр.
Ранее Лайф писал, что народный артист РФ Иван Краско официально развёлся со своей женой Натальей Шевель, которая младше него на 60 лет. Ученица актёра стала его четвёртой женой в 2015 году.
"Было неизбежно". Краско после расставания с молодой женой вернулся к бывшейАктёр настоял на том, чтобы бракоразводный процесс прошёл "по-человечески и нормально".
После этого стало известно, что Краско остался без жилья из-за бывших жён. Вся недвижимость актёра была поделена между собой его бывшими жёнами. Единственное, что осталось у артиста, — баня в родном селе.