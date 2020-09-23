"Запретим iOS либо ещё что-нибудь". Милонов призвал не показывать детям бесполые эмодзи

Появление новых эмодзи, которые продвигают смешение полов и гомосексуализм, — это реинкарнация ада. Так считает депутат Виталий Милонов. По его мнению, детей нужно оградить от таких картинок в смартфонах.

— Новый набор эмодзи — это уже вторая реинкарнация того ада, который нам готовят. Я считаю, что те, кто хотят, будут использовать хоть эмодзи со жрущими друг друга крокодилами. Есть один момент: эмодзи не попадает под возрастное ограничение, ими могут пользоваться дети, — сказал парламентарий в интервью телеканалу "360".

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Он отметил, что это дело других стран, разрешать ли живущим там детям пользоваться такими эмодзи. А вот в России этого нельзя допустить.

— Любой честный чиновник обязан запретить эти эмодзи. Если не будут слушаться, тогда запретим iOS либо ещё что-нибудь, — уверен Милонов.