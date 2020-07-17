От улыбки до критических дней. Как менялись эмодзи со времени создания

Многие наверняка думают, что смайлики — это явление, пришедшее исключительно с мессенджерами, а до Интернета кругляшей с улыбками не существовало. Вы очень ошибаетесь. Оказывается, самый древний смайлик нарисовали ещё в 1700-е годы. Его обнаружили на кувшине, который учёные нашли при раскопках в древнем Каркамыше на юго-востоке Турции.

Иероглиф XX века

Считается, что применять скобочки, точки и двоеточия для изображения эмоций в Сети предложил Скотт Эллиот Фалман, американский учёный-информатик. Это было в сентябре 1982 года. Тогда на университетских форумах не было возможности создавать разные ветки для общения. Так что шутки и споры пользователи видели рядом с серьёзными научными сообщениями. Чтобы не принять случайно шуточку за правду, Фалман предложил отмечать разными скобочками шуточные и серьёзные объявления.

Но всё это были смайлики, а вот история эмодзи началась в 1999 году, когда японский программист Сигетака Курита создал набор символов. Всего он нарисовал 176 эмодзи размером 12×12 пикселей, которые обозначали людей, места и предметы. Как планировал Курита, это был набор "символов, которые передавали весь спектр человеческих эмоций". В цифровом пространстве с помощью букв и знаков препинания было не так просто передать эмоции. Поэтому и были созданы эмодзи.

Фото © twitter.com / Luis Miranda

В России "колобки" стали использоваться в популярной тогда системе ICQ, а также на всех форумах Рунета, но не в 1999-м, а в середине 2000-х.

От эмоций — к правам человека

Постепенно набор эмодзи расширялся и становился всё популярнее в общении. Они стали отображать все стороны жизни. По сути, "колобки" теперь уже обозначают всё, что нас окружает: жесты, еду, предметы быта и многое другое. А на определённом этапе своего развития они даже стали предметом споров по поводу расовой дискриминации и ориентации. Так появились эмодзи с изображением лиц разных цветов кожи и национальностей.

Инфографика 1

Сегодня эмодзи есть для всего. Они изображают флаги стран, еду, животных, здания, погодные условия. И самое главное — количество эмодзи постоянно растёт, адаптируясь под требования пользователей Сети. Так, в 2019 году даже появились эмодзи, изображающие менструацию. Таким образом отстаивались права женщин.

The period emoji is FINALLY here and we are already obsessed!https://t.co/Kjalp0DyL2#TimesHealth @TOILifestyle pic.twitter.com/Jv1xxBp9rN — TOI Health News (@TOIHealthNews) March 18, 2019

Новый язык общения

Без эмодзи сейчас вряд ли можно представить себе общение в различных мессенджерах и социальных сетях. Несмотря на появление стикеров, элементов GIF, эмодзи пока ничего не заменило. В разных языках и странах даже выделяют самые популярные для пользователей значки.