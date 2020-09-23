Россияне бросились скупать недвижимость в Сочи из-за пандемии

После длительной самоизоляции и вызванного коронавирусом ухода на удалёнку многие россияне задумались о переезде в курортные районы страны. Об этом пишет сегодня NEWS.ru со ссылкой на члена Гильдии риелторов РФ Ольгу Чернышеву. По её данным, больше всего наших сограждан интересуют квартиры в Сочи.

Другой эксперт — Татьяна Бурлаковская, генеральный директор компании по продаже недвижимости, подтверждает, что спрос на покупку недвижимости в этом курортном городе вырос примерно в три раза. На пике популярности находятся доходные апартаменты при отеле или управляющей компании. Это особенно удобно, поскольку после подписания договора покупатель оговаривает количество дней в году, которые планирует там жить, а в остальное время жилплощадь находится в аренде и приносит доход. Такой окупаемый вариант обойдётся желающим в семь-восемь миллионов рублей, а вот цены на обычную квартиру на юге начинаются от двух с половиной миллионов рублей.

Кстати, купить квартиру на Кипре, по словам экспертов, можно по цене тех же апартаментов в Сочи. А вот если оформлять вид на жительство, то недвижимость обойдётся гораздо дороже. В среднем цены на такой вариант начинаются от 350 тысяч евро.

Ранее россиян предупредили о росте цен на новостройки. По прогнозам экспертов, стоимость такого жилья подскочит к концу года на 12–15%. Это связано с популярностью льготной ипотеки под 6,5% и с тем, что на рынок выйдут люди, решившие снять банковские вклады и вложить их в жилплощадь.