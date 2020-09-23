Силовики предотвратили массовое убийство в уральском кинотеатре

В Челябинске задержан несовершеннолетний, который планировал массовое убийство посетителей одного из городских кинотеатров. По данным следствия, нападение он рассчитывал совершить 23 сентября. Для этого закупил большие ножи, сообщает портал Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
— Намерения 17-летнего парня помогла выявить в том числе излишняя активность в соцсетях. По предварительным данным, он готовился устроить массовое убийство посетителей кинотеатра во время демонстрации фильма ужасов. В жилище задержанного изъяли бейсбольную биту, а также три ножа с длинными клинками, — сообщил источник.
Дома у парня нашли тетради, исписанные сатанинской символикой. Также там повторяется дата планируемого нападения.
Как уточнил источник, все материалы по задержанному переданы в Следственный комитет.
Сто смертей на школьной линейке. Кровавые планы банды подростков разрушила ФСБЧетыре бомбы, зажигательные смеси, охотничьи ружья, травматы и ножи готовил для посещения торжественной школьной линейки 1 сентября 15-летний подросток, ученик одной из красноярских школ. Кровавый фейерверк сотрудникам ФСБ удалось предотвратить накануне мероприятия. Лайф разбирался, откуда берутся подобные нелюди и какая мера наказания им грозит.
Как сообщал Лайф, ранее силовики отчитались о предотвращённом теракте в Башкирии. По данным следствия, злоумышленник намеревался сжечь здание местной администрации.