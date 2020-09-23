Силовики предотвратили массовое убийство в уральском кинотеатре

В Челябинске задержан несовершеннолетний, который планировал массовое убийство посетителей одного из городских кинотеатров. По данным следствия, нападение он рассчитывал совершить 23 сентября. Для этого закупил большие ножи, сообщает портал Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

— Намерения 17-летнего парня помогла выявить в том числе излишняя активность в соцсетях. По предварительным данным, он готовился устроить массовое убийство посетителей кинотеатра во время демонстрации фильма ужасов. В жилище задержанного изъяли бейсбольную биту, а также три ножа с длинными клинками, — сообщил источник.

Дома у парня нашли тетради, исписанные сатанинской символикой. Также там повторяется дата планируемого нападения.

Как уточнил источник, все материалы по задержанному переданы в Следственный комитет.