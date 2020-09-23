В крови протаранившего прохожих в центре Москвы рэпера Эллея нашли наркотики

Полиция получила результаты медицинского освидетельствования Эльмина Гулиева, известного также в узких кругах как рэпер Эллей. Именно он накануне влетел в прохожих на своём внедорожнике Infiniti в самом центре Москвы. Эксперты обнаружили в крови молодого человека наркотические вещества — каннабиноиды. То есть в момент аварии он был в состоянии наркотического опьянения.

— Проведённым медицинским освидетельствованием установлено, что водитель находился за рулём в состоянии наркотического опьянения. Учитывая данные обстоятельства, следствием УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве принято решение о переквалификации обвинения на более тяжкое. Таким образом, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 264 УК РФ, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отметив, если в первой части инкриминируемой статьи рэперу в случае признания вины грозило до двух лет лишения свободы, то вторая часть статьи "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы.