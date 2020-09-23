В крови протаранившего прохожих в центре Москвы рэпера Эллея нашли наркотики

Полиция получила результаты медицинского освидетельствования Эльмина Гулиева, известного также в узких кругах как рэпер Эллей. Именно он накануне влетел в прохожих на своём внедорожнике Infiniti в самом центре Москвы. Эксперты обнаружили в крови молодого человека наркотические вещества — каннабиноиды. То есть в момент аварии он был в состоянии наркотического опьянения.
— Проведённым медицинским освидетельствованием установлено, что водитель находился за рулём в состоянии наркотического опьянения. Учитывая данные обстоятельства, следствием УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве принято решение о переквалификации обвинения на более тяжкое. Таким образом, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 264 УК РФ, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Отметив, если в первой части инкриминируемой статьи рэперу в случае признания вины грозило до двух лет лишения свободы, то вторая часть статьи "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы.
Как уточнила представитель ведомства, следователи будут повторно обращаться в суд для избрания меры пресечения для рэпера в виде заключения под стражу. Ранее Таганский суд Москвы отказался арестовывать предполагаемого виновника ДТП. Как сообщает Пятый канал, судья посчитала неубедительными документы правоохранителей, что Гулиев может помешать ходу следствия, оставаясь на свободе.
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Напомним, в самом центре Москвы автомобиль Infiniti после столкновения с другой иномаркой влетел в прохожих. За рулём авто был начинающий рэпер Эллей. Артист рассказал Лайфу свою версию причин и обстоятельств аварии. Однако позднее было опубликовано видео, на котором отчётливо видно, как за 200 метров до места аварии рэпер прибавил скорость и проехал на "красный, переходящий в зелёный" сигнал светофора. Позднее в полиции сообщили о задержании Эллея и возбуждении уголовного дела.