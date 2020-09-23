Количество нападений на бригады скорой помощи в Петербурге сократилось вдвое

В Санкт-Петербурге уменьшилось количество нападений на бригады скорой помощи в два раза, а также снизилось число вызовов к людям, которые не нуждаются в экстренной помощи. Об этом рассказал главный врач городской станции скорой медицинской помощи Алексей Бойков.

— Нападений действительно стало меньше. Изменилось и отношение петербуржцев к скорой помощи. Если раньше одной из главных проблем был отказ пропустить в потоке машин карету скорой помощи, то сейчас поведение людей тоже изменилось в лучшую сторону, — сказал медик в интервью газете "Петербургский дневник".

По словам Бойкова, жители Северной столицы также стали реже вызывать скорую медицинскую помощь без достаточных на то оснований. Врач не знает, что именно повлияло на сознательность горожан.