СКР завершил расследование дела о мошенничестве депутата Мосгордумы Шереметьева

Следователи завершили расследование и направили в прокуратуру уголовное дело в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Как уточнили в ведомстве, оперативникам удалось собрать неопровержимые доказательства виновности парламентария.

В частности, записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлены факты получения депутатом денежных средств. Также базу доказательств пополнили показания свидетелей и выписки с банковских счетов депутата. По данным следователей, Шереметьев незаконно обогатился за счёт бюджета Москвы на два миллиона рублей.

— Депутат Московской городской думы, имея умысел на хищение денежных средств из бюджета города и личное обогащение, в период с ноября 2019 по февраль 2020 года ежемесячно подготавливал и представлял в аппарат думы документы о премировании своего помощника в размере от 350 до 850 тысяч рублей, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении последним заданий особой важности и сложности, а в действительности присваивал денежные средства и распоряжался ими по своему усмотрению, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Москве.