Не поделили дорогу. В Москве произошло эпичное ДТП с участием BMW и Porsche — видео

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На Мичуринском проспекте в Москве чёрный BMW подрезал красный Porsche, который гнал по крайней левой полосе на высокой скорости. В распоряжении Лайфа оказалось видео с моментом аварии.

На этих кадрах видно, как водитель BMW решает сменить направление движения и через несколько полос, нарушая разметку, перебирается к развороту, но там его на высокой скорости догоняет Porsche. Ударившись о BMW, кроссовер опрокидывается и по инерции летит ещё несколько десятков метров.

Видеозапись в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

— В районе дома 29 по Мичуринскому проспекту произошло столкновение двух автомобилей, в результате ДТП один человек пострадал, — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по городу.

На месте происшествия работают полицейские и скорая. Из-за ДТП перекрыты две полосы, образуется пробка.