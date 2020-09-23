Не поделили дорогу. В Москве произошло эпичное ДТП с участием BMW и Porsche — видео

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На Мичуринском проспекте в Москве чёрный BMW подрезал красный Porsche, который гнал по крайней левой полосе на высокой скорости. В распоряжении Лайфа оказалось видео с моментом аварии.
На этих кадрах видно, как водитель BMW решает сменить направление движения и через несколько полос, нарушая разметку, перебирается к развороту, но там его на высокой скорости догоняет Porsche. Ударившись о BMW, кроссовер опрокидывается и по инерции летит ещё несколько десятков метров.
— В районе дома 29 по Мичуринскому проспекту произошло столкновение двух автомобилей, в результате ДТП один человек пострадал, — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по городу.
На месте происшествия работают полицейские и скорая. Из-за ДТП перекрыты две полосы, образуется пробка.
Три человека погибли и четыре пострадали в страшном ДТП с погрузчиком под Красноярском — видеоПо словам очевидцев, водитель легковушки пытался обогнать другие автомобили по обочине.
Ранее Лайф показал момент страшного ДТП с пятью погибшими в Иркутской области. Авария произошла по вине водителя иномарки, который при попытке уйти от погони обогнал грузовик и выехал на встречную полосу.