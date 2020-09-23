Эксперты: Шансов уцелеть у Су-30 не было, всё разрушено

Тут, кроме как "ужас", сказать нечего. Главное — военлёты целы и невредимы. Теперь им предстоит пережить это ещё несколько раз — на группе разбора и потом с дознавателями. Что касается самой машины, то, конечно, планер разрушен от удара, машина, наверняка, была заправлена под завязку, раз всё полностью выгорело. С учётом того, какая под ним (истребителем. — Прим. ред.) воронка, он сначала почти вертикально "воткнулся" в землю, а потом взорвалось топливо

Валерий Мартьянов Майор ВВС России в запасе, бортинженер ракетоносца Ту-22М3