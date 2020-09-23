Эксперты: Шансов уцелеть у Су-30 не было, всё разрушено

Военный эксперт Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Михаил Барабанов изучил снимки Лайфа с места крушения Су-30 в Тверской области и пояснил, что разрушения истребителя носят капитальный характер и о восстановлении полётных данных говорить пока рано.
Лайф публикует первые снимки с места падения Су-30 в Тверской областиКрушение произошло 22 сентября, самолёт искали почти сутки.
От удара о поверхность корпус полностью разрушен. Вряд ли что-то могло уцелеть. Бортовые параметрические регистраторы, я думаю, уничтожены. Хорошо, что лётчики смогли катапультироваться заранее, иначе при столкновении с землёй шансов выжить у них не было бы
Барабанов отметил также, что в авиации правила и наставления "пишутся кровью".
Крутое пике под Тверью. Почему разбился истребитель Су-30 и кто ответит за аварию?Техническая неисправность и нарушения при подготовке самолёта к вылету будут рассматриваться в числе самых вероятных версий.
Это [происшествие] — хороший пример того, что будет, если пренебречь вроде бы формальными пунктами наставлений. Из-за таких нарушений восстановить детали полёта теперь получится разве что по косвенным признакам
Майор ВВС России в запасе, бортинженер ракетоносца Ту-22М3 Валерий Мартьянов пояснил, что после таких аварий все правила полётов проверяют по несколько раз и по цепочке — от производителя до лётчика.
Фото © ТАСС / Лысцева Марина
Тут, кроме как "ужас", сказать нечего. Главное — военлёты целы и невредимы. Теперь им предстоит пережить это ещё несколько раз — на группе разбора и потом с дознавателями. Что касается самой машины, то, конечно, планер разрушен от удара, машина, наверняка, была заправлена под завязку, раз всё полностью выгорело. С учётом того, какая под ним (истребителем. — Прим. ред.) воронка, он сначала почти вертикально "воткнулся" в землю, а потом взорвалось топливо