Врач приехал к больному младенцу в Москве в костюме спецзащиты и был жестоко избит

В Москве отец больного ребёнка напал на врачей скорой помощи из-за того, что они приехали на вызов в костюмах индивидуальной защиты.

Как стало известно Лайфу, медики приехали по адресу к полугодовалому малышу с бронхопневмонией. Последние три дня у ребёнка не спадала температура, поэтому родители вызвали врача на дом. Как положено, на прибывших медиках были защитные костюмы и маски в целях профилактики распространения опасного коронавируса.

Однако отца ребёнка наряд врачей испугал. Мужчина начал выкрикивать что-то невразумительное про заразных, оттолкнул врача и жестоко избил 26-летнего фельдшера Андрея Дворникова прямо в подъезде дома. От сильного удара головой медработник потерял сознание. Сейчас он находится в городской клинической больнице имени Ф.И. Иноземцева. У мужчины диагностированы перелом носа, черепно-мозговая травма и ушибленные раны лица.

Напомним, что за минувшие сутки на территории Китая от осложнений, вызванных пневмонией нового типа, скончалось 30 человек. Таким образом, общее число погибших в стране с начала эпидемии достигло 3042 человек.

За сутки во всём мире коронавирусом заболело почти в 17 раз больше человек, чем в Китае.

В Москве тем временем зафиксирован один случай заражения. Мэр Сергей Собянин поручил организовать круглосуточный штаб по нераспространению вируса в городе.