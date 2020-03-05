Штаб по нераспространению коронавируса в Москве переведут в круглосуточный режим

Мэр Москвы Сергей Собянин постановил сделать штаб по контролю за коронавирусной инфекцией в Москве круглосуточным. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы города.

— Перевести штаб в круглосуточный режим работы до особого распоряжения, — говорится в документе.

При этом Собянин поручил соответствующим службам и ведомствам ежедневно предоставлять ему отчёт о ситуации по распространению болезни в городе, количестве новых случаев заражения и общем числе заболевших.

Как Лайф сообщал ранее, руководить штабом по мероприятиям по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом CoViD-2019 в городе Москве, было поручено заместителю мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.