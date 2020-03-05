Собянин ввёл в Москве режим повышенной готовности к эпидемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что избежать новых случаев заражения вирусом СoViD-2019 в городе вряд ли удастся. Несмотря на то что в настоящее время ситуация по заболеваемости в столице стабильная: зафиксирован всего один случай заражения, Собянин ввёл режим повышенной готовности для всех городских служб, а также поручил усилить контроль в аэропортах, на предприятиях и в больницах. Об этом сообщает пресс-служба мэра Москвы.

— Мною принято решение о введении в городе режима повышенной готовности для городских служб — амбулаторного и стационарного звеньев здравоохранения, городского хозяйства, транспорта. Будут усилены требования по проведению профилактических осмотров и контролю за гражданами, прибывающими из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении.

Согласно опубликованному указу, граждан, прибывших из стран с наиболее серьёзной обстановкой по распространению инфекции, обяжут проходить проверки, а в случае проявления симптомов заболевания — немедленно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских учреждений.

Работодателей обязали проверять своих сотрудников на проявление симптомов, в частности повышенной температуры тела, и в случае выявления отклонений незамедлительно отстранять подчинённых от нахождения на рабочем месте. А в случае подтверждения коронавируса у работников, начальство должно будет дезинфицировать помещение и сообщить в соответствующие органы о контактах заражённого во время выполнения служебных обязанностей.

Также мэр поручил усилить соответствующие медицинские службы, обеспечить готовность медицинских организаций к приёму больных и отдавать приоритет в оказании медицинской помощи прибывшим из стран — очагов вируса и людям старше 60 лет.

Заместителю мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрею Бочкареву было поручено организовать в инфекционной клинической больнице № 1 отдельный инфекционный корпус с использованием быстровозводимых конструкций. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова назначена ответственной за создание штаба по нераспространению болезни.

В настоящее время в Москве зафиксирован один случай заболевания. Речь идёт о вернувшемся из Италии Давиде Берове — диагноз у него был подтверждён лишь после проведения третьего анализа. Болезнь у молодого человека протекает в лёгкой форме, он находится в первой инфекционной больнице, чем очень доволен.