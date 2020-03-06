Число погибших от коронавируса в Китае достигло 3042 человек

За минувшие сутки на территории Китая от осложнений, вызванных коронавирусом нового типа, скончалось 30 человек. Таким образом, общее число погибших в стране с начала эпидемии достигло 3042 человек. Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По данным властей, в указанный период было зарегистрировано 143 новых случая заражения коронавирусом, тогда как число излечившихся — 1681. К текущему моменту смогли побороть заболевание и были выписаны из больниц уже 53 726 человек, при этом общее число инфицированных в КНР составляет 80 552 человека.

Из общего числа новых случаев 126 были зафиксированы в эпицентре распространения инфекции — провинции Хубэй, здесь же зарегистрировано большинство летальных исходов — 29. Всего в регионе было заражено 67 592 человека, из них 41 966 человек уже отпущены домой.

Ранее Лайф сообщал, что за сутки во всём мире коронавирусом заболело почти в 17 раз больше человек, чем в Китае.