За сутки в мире коронавирусом заболело почти в 17 раз больше человек, чем в Китае

За сутки в мире зафиксирован 2241 новый случай заболевания коронавирусом. При этом в Китае, откуда началось распространение вируса, выявлено всего 143 заражённых. Об этом свидетельствуют данные ежедневного отчёта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Вне Китая за прошедшие сутки погибло 53 человека, больных новой пневмонией, а в самой КНР скончался 31 человек. За всё время с начала распространения инфекции было зафиксировано 3015 летальных исходов в Китае и 267 за его пределами.

С начала распространения вируса в мире подтверждено 95 333 случая заражения, из которых 80 565 в Китае и 14 768 вне его.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о том, что эпидемию в стране не остановить — там заболело уже свыше 400 человек. В Италии тем временем более ста человек уже умерло, в стране отменяют массовые мероприятия, а спортивные состязания проводят с пустыми трибунами. В Москве зафиксирован один случай заражения, однако мэр Сергей Собянин поручил организовать круглосуточный штаб по нераспространению вируса в городе.