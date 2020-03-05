Генсек ООН: Пандемию коронавируса ещё можно предотвратить

Эпидемия коронавируса может не перерасти в пандемию при условии скоординированной работы правительств всех государств. Такую точку зрения в интервью ТАСС высказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

— Распространение коронавируса всё ещё можно сдержать, избежав пандемии. Но окно возможностей сужается, нам нужна организованная работа всех правительств и международная солидарность, — заявил он.

При этом, по мнению Гутерриша, бороться нужно не только с развитием инфекции, но и со стигматизацией, когда в разных странах начинают избегать людей определённых этнических групп.

— Это разделяет нас, вместо того чтобы объединять, — указал генсек ООН.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа была зафиксирована в китайской провинции Хубэй в конце декабря. К настоящему моменту инфекция распространилась почти в 80 странах мира, наиболее сложная ситуация сложилась в Южной Корее, Италии, Иране и Японии.

Отметим, что за прошедшие сутки число инфицированных коронавирусом нового типа во всём мире увеличилось на 2223 человека, из них на территории Китая было зарегистрировано только 120 случаев, остальные — за его пределами.