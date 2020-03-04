Более двух тысяч человек заразились коронавирусом в минувшие сутки по всему миру

За прошедшие сутки число инфицированных коронавирусом нового типа во всём мире увеличилось на 2223 человека, из них на территории Китая было зарегистрировано только 120 случаев, остальные — за его пределами. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения.

По её данным, общее число инфицированных на данный момент составляет 93 090 человек, из которых на территории КНР зафиксировано более 80 тысяч. От осложнений, вызванных инфекцией, за сутки скончалось 38 человек в Китае и 48 за его пределами, общее число погибших составляет 2984 и 214 соответственно.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа была зафиксирована в китайской провинции Хубэй в конце декабря. К настоящему моменту инфекция распространилась в более чем 50 странах мира, наиболее сложная ситуация сложилась в Южной Корее, Италии, Иране и Японии.

Ранее Лайф сообщал, что первые два случая коронавируса были зарегистрированы в Венгрии.