В Венгрии зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в опубликованном видеообращении в Facebook.

— У нас есть первый случай коронавируса, фактически это два пациента, которые были доставлены в медицинское учреждение из-за коронавирусной инфекции, — сказал Орбан.

Напомним, вспышку коронавируса зафиксировали в конце декабря в Китае. Заболевание активно распространилось в Южной Корее, Италии, Иране и Японии. На сегодняшний день число жертв пневмонии нового типа в самом Китае превысило 2900 человек.