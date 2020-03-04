Число вылечившихся от коронавируса в Китае за сутки в 22 раза превысило количество заболевших

Количество умерших от коронавируса в Китае за минувшие сутки увеличилось на 38 человек и достигло 2981, сообщил Государственный комитет по делам здравоохранения КНР.

Также было зафиксировано 119 новых случаев заражения, общее число заболевших составило 80 270. 114 новых заболевших проживают в эпицентре эпидемии Ухани, столице провинции Хубэй.

Вместе с тем было выписано из больниц 49 856 пациентов, из них 2652 за минувшие сутки, число выздоровевших за последние 24 часа в 22 раза превысило количество заболевших.

По данным комитета, в общей сложности 666 397 человек имели тесные контакты с заболевшими в Китае, из них 36 432 находятся под медицинским наблюдением.

А вот в Южной Корее число заразившихся достигло 5328 человек, за последние сутки увеличившись на 516. Умерло в стране 32 человека, сообщает Центр контроля и профилактики заболеваний при Министерстве здравоохранения страны. В городе Тэгу зафиксировано 405 новых случаев заражения. Правительство Южной Кореи в очередной раз перенесло начало учебного года — теперь на 23 марта.

Напомним, за последние сутки в мире зафиксировано 1922 новых случая заражения коронавирусом, всего болезни подверглось 90 870 человек.

Напомним, что на данный момент в России зафиксировано шесть подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Так, двое граждан Китая были выписаны из больниц в Тюмени и Чите после выздоровления. Трое россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess, находятся на карантине в Казани. Шестым пациентом стал Давид Беров, который пребывает в инфекционной больнице № 1 в Москве. Также заболевание было диагностировано у двоих россиян в Объединённых Арабских Эмиратах. В стране сейчас всего 27 заболевших, пятеро вылечились. Посольство РФ в ОАЭ рассказало о состоянии заражённых россиян, а сами члены велокоманды "Газпром-русвело", которая приехала на гонку "Тур ОАЭ", заявили, что им не дают никакой информации. В карантине россияне проведут от семи до десяти дней.