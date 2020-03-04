Число жертв коронавируса в Италии превысило 100 человек

Количество смертельных исходов при заражении коронавирусом нового типа в Италии за двое суток увеличилось практически в два раза. Таким образом, всего от инфекции там погибло 107 человек, сообщил в среду глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

— 107 умерли, 2706 заразились, на 28 больше первых и 443 — вторых, по сравнению со вчерашним днём, — цитирует его РИА "Новости".

При этом, отметил Боррелли, к настоящему моменту 276 человек выздоровели. Это означает, подчеркнул он, что смертность от общего числа инфицированных составляет 3,74 процента, тогда как уровень выздоровления достиг почти 8,5 процента.

Ранее Лайф сообщал, что наиболее сложная ситуация сложилась в Ломбардии, там число летальных исходов превысило 55. В связи с этим Правительство Италии готовит комплекс мер против распространения коронавируса, среди которых будет ограничение личных контактов.

А на днях у россиянина, вернувшегося в конце февраля из Италии, подтвердили наличие уханьского коронавируса.

Как уже сообщал Лайф, российские учёные заявили, что планируют создать лекарство от 2019-nCoV в третьем квартале текущего года. Тем временем организаторы Олимпиады-2020 в Токио рассматривают вариант, что в целях предотвращения болезни соревнования могут пройти при пустых трибунах.