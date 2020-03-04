В Италии хотят запретить обнимашки из-за коронавируса

Правительство Италии готовит комплекс мер против распространения коронавируса, среди которых будет ограничение личных контактов. По крайней мере, об этом пишет газета Corriere della Sera. Например, власти хотят регламентировать дистанцию между людьми в общественных местах на уровне одного метра, а приветствовать друг друга можно будет только на расстоянии, то есть без объятий, поцелуев и даже рукопожатий. Вот только как именно убедить граждан снизить градус личных контактов и что может угрожать нарушителям, чиновники ещё не придумали.