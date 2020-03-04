В Италии хотят запретить обнимашки из-за коронавируса

Правительство Италии готовит комплекс мер против распространения коронавируса, среди которых будет ограничение личных контактов. По крайней мере, об этом пишет газета Corriere della Sera. Например, власти хотят регламентировать дистанцию между людьми в общественных местах на уровне одного метра, а приветствовать друг друга можно будет только на расстоянии, то есть без объятий, поцелуев и даже рукопожатий. Вот только как именно убедить граждан снизить градус личных контактов и что может угрожать нарушителям, чиновники ещё не придумали.
Чтобы не возникало дополнительного соблазна, власти решили отменить или перенести массовые мероприятия, чтобы не допускать большого скопления людей. Ограничения коснулись как официальных конгрессов и конференций, так и развлекательных ивентов. В частности, уже объявлено о переносе с апреля на июнь винной выставки-ярмарки "Винитали" в Вероне и отмене мартовского полумарафона Рим — Осетия.
Тем временем число жертв коронавируса в Италии приблизилось к 80, а общее количество подтверждённых случаев заражения превысило 2260. Наиболее сложная ситуация сложилась в Ломбардии, там число летальных исходов составило 55.
Как уже сообщал Лайф, случаи заболевания были зафиксированы в Индонезии, Шотландии, Армении и Люксембурге. Таким образом, число стран, где зарегистрирован вирус, достигло 65. Российские учёные заявили, что планируют создать лекарство от 2019-nCoV в третьем квартале текущего года. Организаторы Олимпиады-2020 в Токио рассматривают вариант, что в целях предотвращения болезни соревнования могут пройти при пустых трибунах.