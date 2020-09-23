Путин назвал хамством прекращение поставок из-за рубежа деталей для МС-21

Президент России Владимир Путин назвал хамством прекращение иностранными партнёрами поставок композитных материалов для крыла самолёта МС-21.

— Ничего не имеет общего с оборонным комплексом наш новый среднемагистральный самолёт МС-21. Взяли и по соображениям недобросовестной конкуренции прекратили поставку нам соответствующих композитных материалов для крыла. Ну что это такое... Это просто хамство на мировом рынке с нарушением всех общепризнанных принципов и правил, — сказал российский лидер.

Президент РФ отметил, что иностранные партнёры прекрасно осведомлены, "что мы всё равно сделаем". Однако они ведут себя таким образом, чтобы затормозить реализацию этого проекта, считает российский лидер.

— Просто чтобы наши самолётостроители вышли попозже с этим продуктом, а они уже к этому времени предполагают занять эти ниши, — сказал Путин.