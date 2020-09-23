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Путин назвал хамством прекращение поставок из-за рубежа деталей для МС-21

Это недобросовестная конкуренция, считает российский лидер.

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Фото © Климентьев Михаил / ТАСС

Президент России Владимир Путин назвал хамством прекращение иностранными партнёрами поставок композитных материалов для крыла самолёта МС-21.

Ничего не имеет общего с оборонным комплексом наш новый среднемагистральный самолёт МС-21. Взяли и по соображениям недобросовестной конкуренции прекратили поставку нам соответствующих композитных материалов для крыла. Ну что это такое... Это просто хамство на мировом рынке с нарушением всех общепризнанных принципов и правил, — сказал российский лидер.

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Тестовые пробежки и руления подтвердили возможность эксплуатации самолёта при наличии воды на взлётно-посадочной полосе.

Президент РФ отметил, что иностранные партнёры прекрасно осведомлены, "что мы всё равно сделаем". Однако они ведут себя таким образом, чтобы затормозить реализацию этого проекта, считает российский лидер.

Просто чтобы наши самолётостроители вышли попозже с этим продуктом, а они уже к этому времени предполагают занять эти ниши, — сказал Путин.

А ранее сегодня Путин на встрече с Совфедом рассказал о смысле конституционных новаций.

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