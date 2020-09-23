В Госдуме прокомментировали заявление Путина о ежегодной индексации маткапитала

Такая мера позволяет поддерживать покупательную способность.

В Государственной думе РФ считают, что ежегодная индексация материнского капитала, о которой заявил президент России Владимир Путин, пойдёт только на пользу обществу. Там считают, что это будет способствовать "укреплению института семьи".

— Она востребована, она действительно укрепляет институт материнства, детства, семьи. Позволяет решать насущные, актуальнейшие жилищные вопросы и стимулирует рождаемость, — заявил RT глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он отметил, что при индексации сохраняется покупательная способность обладателей материнского капитала. Такое решение необходимо поддержать, считает он. Кроме того, постоянно расширяются возможности использования материнского капитала, что тоже является позитивным фактором.