В Госдуме прокомментировали заявление Путина о ежегодной индексации маткапитала

В Государственной думе РФ считают, что ежегодная индексация материнского капитала, о которой заявил президент России Владимир Путин, пойдёт только на пользу обществу. Там считают, что это будет способствовать "укреплению института семьи".
— Она востребована, она действительно укрепляет институт материнства, детства, семьи. Позволяет решать насущные, актуальнейшие жилищные вопросы и стимулирует рождаемость, — заявил RT глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Путин заявил, что нужно помочь россиянам с низким доходомПрезидент отметил, что ситуация с безработицей до сих пор напряжённая.
Он отметил, что при индексации сохраняется покупательная способность обладателей материнского капитала. Такое решение необходимо поддержать, считает он. Кроме того, постоянно расширяются возможности использования материнского капитала, что тоже является позитивным фактором.
Как сегодня пояснил глава государства, с 1 января 2021 года маткапитал увеличится почти на 23 тысячи рублей и составит 639 432 рубля. При этом сумма выплаты при рождении первого ребёнка составит почти 484 тысячи рублей.