Машину разорвало на куски в аварии с автобусом в Краснодарском крае — видео

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Последствия страшной аварии, которая произошла на трассе Краснодар — Верхнебаканский, попали на видео. Известно, что в результате ДТП погибли несколько человек. Легковушку от удара буквально разорвало.
— Водитель автомобиля Nissan Note выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с рейсовым автобусом, двигавшимся по маршруту Краснодар — Новороссийск, — рассказали в региональном УМВД.
По данным полиции, в результате аварии в легковом автомобиле погибли водитель и пассажир. Их личности в данный момент устанавливаются. Водитель автобуса и 13 пассажиров не пострадали.
Не поделили дорогу. В Москве произошло эпичное ДТП с участием BMW и Porsche — видеоВодитель чёрного автомобиля решил, что ему ничего не мешает резко повернуть налево через несколько полос.
Ранее Лайф показал момент страшного ДТП с пятью погибшими в Иркутской области. Авария произошла по вине водителя иномарки, который при попытке уйти от погони обогнал грузовик и выехал на встречную полосу.