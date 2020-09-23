Машину разорвало на куски в аварии с автобусом в Краснодарском крае — видео

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Последствия страшной аварии, которая произошла на трассе Краснодар — Верхнебаканский, попали на видео. Известно, что в результате ДТП погибли несколько человек. Легковушку от удара буквально разорвало.

— Водитель автомобиля Nissan Note выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с рейсовым автобусом, двигавшимся по маршруту Краснодар — Новороссийск, — рассказали в региональном УМВД.

По данным полиции, в результате аварии в легковом автомобиле погибли водитель и пассажир. Их личности в данный момент устанавливаются. Водитель автобуса и 13 пассажиров не пострадали.