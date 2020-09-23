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Песков анонсировал встречу Путина с главами регионов, победившими на выборах

Высших должностных лиц выбирали в сентябре в 18 субъектах.

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Фото © Метцель Михаил / ТАСС

Президент России Владимир Путин проведёт встречу с главами регионов, избранными в ходе единого дня голосования. Она пройдёт в четверг, 24 сентября.

Да, такая встреча планируется, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ТАСС.

Победа действующих. Итоги голосования в России в инфографике Лайфа

Региональные избирательные комиссии опубликовали данные о результатах голосования всех уровней.

Напомним, что всего в единый день голосования в России прошло более 9000 избирательных кампаний. Причём касались они всех уровней. В 18 субъектах состоялись прямые выборы высших должностных лиц.

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