Песков анонсировал встречу Путина с главами регионов, победившими на выборах

Президент России Владимир Путин проведёт встречу с главами регионов, избранными в ходе единого дня голосования. Она пройдёт в четверг, 24 сентября.

— Да, такая встреча планируется , — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ТАСС .

Победа действующих. Итоги голосования в России в инфографике Лайфа Региональные избирательные комиссии опубликовали данные о результатах голосования всех уровней.

Напомним, что всего в единый день голосования в России прошло более 9000 избирательных кампаний. Причём касались они всех уровней. В 18 субъектах состоялись прямые выборы высших должностных лиц.