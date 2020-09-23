"Для него я невидимая". Королёва неоднозначно спела о Тарзане

Милые бранятся — только тешатся. На днях певица Наташа Королёва опубликовала фрагмент новой песни. Трек, возможно, получился и неплохой, но привлёк он фанатов не этим. Многие сочли, что текст — о её муже Сергее Тарзане Глушко. А вся история с их ссорами из-за его романа с актрисой Анастасией Шульженко может быть лишь пиар-ходом, считают в Сети.

— В новом платье меня несёт. А он оказался не тот. Для него я невидимая, даже если разденусь догола, — отрывок с таким текстом Королёва опубликовала у себя в "Инстаграме".

В посте артистка не стала афишировать подробности своих нынешних отношений с Глушко, но отметила, что "каждая семья проходит через кризис, из которого одни семьи выходят преображёнными". Естественно, пользователи Сети не заставили себя ждать, отвечая певице.

Наташа, он тебя позорит всю жизнь. Не пара, не пара, не пара... olgasamoenko

Более топорного пиара в жизни не видела. Особенно эти видеопосылы Тарзана, который двух слов связать не может ssolnze_7

Так это был спектакль перед премьерой песни! Браво! Актёры! Нет! Шуты! g.tatyana_gta