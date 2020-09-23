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Королёва нецензурно выругалась, записав на видео, как справляется со стрессом после измены Тарзана

Артистка выбрала старый проверенный способ — позвала на помощь подругу.

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Фото © Instagram / koroleva__star

47-летняя Наташа Королёва в центре Москвы встретилась с подругой-адвокатом Идой Достман, чтобы "по-тёлкински" обсудить последние события. Недавно артистка оказалась в центре скандала из-за любовницы своего мужа Тарзана, а теперь поделилась эмоциональными кадрами в инстаграм-историях.

Видео © Instagram / koroleva__star

Исполнительница "Маленькой страны" нецензурно высказалась о происходящем, однако всё же сдержала себя и решила не развивать тему. После Королёва спела песню со словами "будет плохо, звони, поболтаем" и показала, как снимает стресс, поедая сладкое.

Фото © Instagram / koroleva__star

Фото © Instagram / koroleva__star

С кем ещё можно бухнуть, посидеть и по-тёлкински перетереть весь тот ***, который… ладно

Наташа Королёва

Фото © Instagram / anastasiya.shulzhenko, tarzan___official

Фото © Instagram / anastasiya.shulzhenko, tarzan___official

Напомним, что недавно получила огласку история с любовницей Тарзана — актрисой Анастасией Шульженко. Наташа Королёва якобы обвинила её в краже ювелирных украшений на сумму 5,2 миллиона, а также трёх тысяч евро. Девушка отрицала свою вину, к тому же заявила, что беременна, и показала интимный ролик с участием Тарзана. Однако на шоу, куда отправилась Шульженко после скандала, её беременность не подтвердилась.

Любовница Тарзана сделала тест на беременность и доказала их роман интимным видео

После разгоревшегося скандала с участием тайной возлюбленной Сергея Глушко, которую Наташа Королёва обвинила в краже драгоценностей, девушка решила обнародовать пикантные моменты личной жизни.

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