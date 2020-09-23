Королёва нецензурно выругалась, записав на видео, как справляется со стрессом после измены Тарзана

47-летняя Наташа Королёва в центре Москвы встретилась с подругой-адвокатом Идой Достман, чтобы "по-тёлкински" обсудить последние события. Недавно артистка оказалась в центре скандала из-за любовницы своего мужа Тарзана, а теперь поделилась эмоциональными кадрами в инстаграм-историях .

Исполнительница "Маленькой страны" нецензурно высказалась о происходящем, однако всё же сдержала себя и решила не развивать тему. После Королёва спела песню со словами "будет плохо, звони, поболтаем" и показала, как снимает стресс, поедая сладкое.

С кем ещё можно бухнуть, посидеть и по-тёлкински перетереть весь тот ***, который… ладно

Напомним, что недавно получила огласку история с любовницей Тарзана — актрисой Анастасией Шульженко. Наташа Королёва якобы обвинила её в краже ювелирных украшений на сумму 5,2 миллиона, а также трёх тысяч евро. Девушка отрицала свою вину, к тому же заявила, что беременна, и показала интимный ролик с участием Тарзана. Однако на шоу, куда отправилась Шульженко после скандала, её беременность не подтвердилась.