Карпович устроила фотосессию в мокром платье, случайно показав, что на ней нет нижнего белья

34-летняя актриса Мирослава Карпович не думает отставать от продвинутых звёзд, принимая участие в просветительских мероприятиях. В этот раз в своём инстаграме она анонсировала закрытую вечеринку, а затем и выставку в московском арт-пространстве "Флакон", идея которой принадлежит режиссёру Сарику Андреасяну. Женщина подробно рассказала о правильном посыле, однако подписчиков больше заинтересовал её внешний вид.

Фото © Instagram / m1r0slava_karpovich

На стильном чёрно-белом снимке Мирослава предстала в белой сорочке, которая была вполне прилична, если бы не одно но. Ткань наряда, как и волосы актрисы, была мокрой, поэтому сквозь неё проглядывали некоторые нюансы. Например, грудь женщины, от которой не смогли оторваться фанаты Мирославы.

Фото © Instagram / m1r0slava_karpovich

Просто ходячий секс! А наряд просвечивает всё что нужно! marru1788

Мирослава, вы безумно красивая! vsd_vsd_

Фото © Instagram / m1r0slava_karpovich

И поклонники, и сама Мирослава аккуратно обошли вопрос личной жизни, который на самом деле волнует многих. Актрису обвиняют в том, что она увела Павла Прилучного от жены — Агаты Муцениеце, вместе с которой мужчина провёл восемь лет. Сама Агата концентрировалась на своих отношениях и разводе, игнорируя соперницу. И только недавно на YouTube-шоу "Честный развод" она прошлась по Мирославе, назвав её особью женского пола.