Карпович устроила фотосессию в мокром платье, случайно показав, что на ней нет нижнего белья

34-летняя актриса Мирослава Карпович не думает отставать от продвинутых звёзд, принимая участие в просветительских мероприятиях. В этот раз в своём инстаграме она анонсировала закрытую вечеринку, а затем и выставку в московском арт-пространстве "Флакон", идея которой принадлежит режиссёру Сарику Андреасяну. Женщина подробно рассказала о правильном посыле, однако подписчиков больше заинтересовал её внешний вид.
На стильном чёрно-белом снимке Мирослава предстала в белой сорочке, которая была вполне прилична, если бы не одно но. Ткань наряда, как и волосы актрисы, была мокрой, поэтому сквозь неё проглядывали некоторые нюансы. Например, грудь женщины, от которой не смогли оторваться фанаты Мирославы.
Просто ходячий секс! А наряд просвечивает всё что нужно!
Мирослава, вы безумно красивая!
Ну нереальная😍
И поклонники, и сама Мирослава аккуратно обошли вопрос личной жизни, который на самом деле волнует многих. Актрису обвиняют в том, что она увела Павла Прилучного от жены — Агаты Муцениеце, вместе с которой мужчина провёл восемь лет. Сама Агата концентрировалась на своих отношениях и разводе, игнорируя соперницу. И только недавно на YouTube-шоу "Честный развод" она прошлась по Мирославе, назвав её особью женского пола.
В необычно откровенном для себя образе актриса появилась не просто так. На выставке, о которой она говорила, будут представлены фотоработы, чья цель — показать девушкам, что они прекрасны в любом возрасте и весе. Создатели мероприятия, а с ними и Мирослава, призывают девушек принимать и любить себя. Для этого даже был создан хештег #свободабытьсобой.