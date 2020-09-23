На Украине передумали считать нацистской символику дивизии СС "Галичина"

Шестой апелляционный административный суд Киева постановил, что символика СС "Галичина" не является нацистской. Таким образом он аннулировал вынесенное ранее решение Окружного административного суда, который признал их символику нацистской. Об этом сообщают "Украинские новости".

— К сожалению, решение для нас отрицательное, — заявила изданию адвокат Людмила Браславская. Она представляла интересы Натальи Мясниковой, которая ранее подала иск на Институт национальной памяти. Там считают, что символика дивизии не является нацистской.

Женщина же убеждена и не раз напоминала, что дивизия СС "Галичина" была частью войск "Ваффен-СС", которую Нюрнбергский трибунал в 1946 году признал преступной организацией.