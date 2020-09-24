"Ситуация может быть хуже, чем весной". Премьер Канады сообщил о второй волне коронавируса — видео

Canada is “on the brink” of a coronavirus surge as many parts of the country enter a second wave, Trudeau says.



READ: https://t.co/Gx4CVqH1Vl pic.twitter.com/UhTDZv9Aww — Globalnews.ca (@globalnews) September 23, 2020

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что в четырёх крупнейших провинциях страны уже идёт вторая волна эпидемии коронавируса. Страна находится на грани новой вспышки инфекции. В обращении к нации он указал, что об этом свидетельствует ежедневное число новых пациентов с CoViD-19.

— Цифры ясны — ещё 13 марта, когда мы объявили локдаун, было 47 новых случаев CoViD-19. Только вчера их было больше тысячи, — сказал Трюдо.

Политик отметил, что ситуация с эпидемией осенью может быть намного хуже, чем была весной. При этом он подчеркнул, что её ещё возможно изменить. Для этого граждане должны соблюдать меры предосторожности: носить защитные маски, не забывать о социальной дистанции, прививаться от гриппа.

— Вместе мы сможем взять эту вторую волну под контроль, — добавил премьер.