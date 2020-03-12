Трюдо посадили на карантин. У его жены подозревают коронавирус

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его супруга Софи будут находиться в карантине в связи с наличием признаков коронавируса. Об этом сообщает CTV News.

Меры пришлось принять после того, как после возвращения из Великобритании у жены политика появились симптомы, напоминающие грипп. Она немедленно обратилась за медицинской помощью и уже сдала анализы.

У самого премьера никаких признаков инфекции не выявили, однако пока семья не получила результаты проверки Софи, он решил некоторое время поработать из дома.

В России тем временем в карантин отправился один из парламентариев. Лайф сообщал, что спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил аннулировать пропуск депутата Сергея Катасонова, не прошедшего карантин после поездки во Францию. Теперь двухнедельная изоляция гарантирована не только ему, но и всем, с кем он успел пообщаться. Также в ГД приняли меры по дополнительной дезинфекции: обработали и кабинет Катасонова, и зал заседаний.