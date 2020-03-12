Кабинет Катасонова в Госдуме решили повторно продезинфицировать — видео

Ранее пропуск депутата аннулировали из-за того, что после возвращения из Франции он не прошёл карантин.

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После того как выяснилось, что депутат Госдумы Сергей Катасонов не стал соблюдать карантин после возвращения из зарубежной поездки, в его кабинет отправили уборщицу с дезинфицирующими средствами. Лайф постарался выяснить, чем обрабатывали помещение.

В ответ на просьбу рассказать, что входит в специальный раствор, уборщица заявила, что не знает. По её словам, его ей выдали в администрации. Сегодня утром такую же процедуру провели во всех помещениях ГД, однако кабинет Катасонова решили продезинфицировать повторно.

— Все кабинеты мы и так убрали утром, этот также убрали с хлоркой, — уточнила собеседница Лайфа.

Ранее после "разбора полётов" с депутатом было решено обработать и зал заседаний. С таким предложением выступил бывший главный санитарный врач России, парламентарий Геннадий Онищенко. Спикер ГД Вячеслав Володин прислушался к его совету, однако сокращать время проведения заседания не стал.

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Тем временем лидер ЛДПР Владимир Жириновский позаботился о защите своей приёмной от опасного заболевания. Перед дверью всех гостей политика ждут предупреждения о том, что он не приемлет никаких объятий, поцелуев и подарков.