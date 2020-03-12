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Регион
Опубликовано 12 марта 2020, 15:52
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Кабинет Катасонова в Госдуме решили повторно продезинфицировать — видео

Ранее пропуск депутата аннулировали из-за того, что после возвращения из Франции он не прошёл карантин.

Видео © LIFE

После того как выяснилось, что депутат Госдумы Сергей Катасонов не стал соблюдать карантин после возвращения из зарубежной поездки, в его кабинет отправили уборщицу с дезинфицирующими средствами. Лайф постарался выяснить, чем обрабатывали помещение.

В ответ на просьбу рассказать, что входит в специальный раствор, уборщица заявила, что не знает. По её словам, его ей выдали в администрации. Сегодня утром такую же процедуру провели во всех помещениях ГД, однако кабинет Катасонова решили продезинфицировать повторно.

Все кабинеты мы и так убрали утром, этот также убрали с хлоркой, — уточнила собеседница Лайфа.

Ранее после "разбора полётов" с депутатом было решено обработать и зал заседаний. С таким предложением выступил бывший главный санитарный врач России, парламентарий Геннадий Онищенко. Спикер ГД Вячеслав Володин прислушался к его совету, однако сокращать время проведения заседания не стал.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Тем временем лидер ЛДПР Владимир Жириновский позаботился о защите своей приёмной от опасного заболевания. Перед дверью всех гостей политика ждут предупреждения о том, что он не приемлет никаких объятий, поцелуев и подарков.

Жириновский распёк депутата Катасонова, сбежавшего из-под карантина: Ему плевать на всех нас!

Напомним, ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил аннулировать пропуск депутата Сергея Катасонова, не прошедшего карантин после поездки во Францию. Теперь двухнедельная изоляция гарантирована не только провинившемуся парламентарию, но и всем тем, кто контактировал с ним после возвращения.

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София Алабина
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