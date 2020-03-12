Жириновский распёк депутата Катасонова, сбежавшего из-под карантина: Ему плевать на всех нас!

Политик потребовал лишить мандата его однопартийца, который пренебрёг правилами безопасности после поездки во Францию.

Жириновский: Ему плевать на всех нас!

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подверг беспощадной критике своего коллегу по фракции Сергея Катасонова, не прошедшего карантин после поездки во Францию. Депутату было рекомендовано в течение 14 дней оставаться дома, а он продолжал ходить на заседания, чем, по мнению Жириновского, сознательно подвергал опасности парламентариев, журналистов и всех, с кем он мог контактировать в здании парламента.

— Ему было сказано две недели сидеть дома и никуда не выходить, но он появился здесь. Он уже может быть носителем инфекции. Он летел в самолёте, во Франции находился по собственной инициативе, а это тоже недопустимо: на собрании фракции я неоднократно предупреждал — никаких поездок за границу, — заявил Жириновский.

Политик предложил наказать Катасонова "перед всей страной" и принять решение о досрочном лишении его депутатских полномочий.

— Ему наплевать на всех нас. Он, может быть, вообще заразил десятки людей здесь. Он же ходит по Думе, в коридорах и здесь (в зале заседаний. — Прим. ред.) сидит, — добавил лидер фракции.