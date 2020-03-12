Володин аннулировал пропуск депутата Катасонова, не прошедшего карантин после Франции

Теперь двухнедельная изоляция гарантирована не только парламентарию, но и всем, с кем он успел пообщаться.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил аннулировать пропуск депутата Сергея Катасонова, не прошедшего карантин после своей поездки во Францию, пишет ТАСС.

Изоляция гарантирована не только провинившемуся парламентарию, но и всем тем, кто контактировал с ним после возвращения. Речь идёт в том числе и о других депутатах, а также помощниках Катасонова.