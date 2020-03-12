Володин аннулировал пропуск депутата Катасонова, не прошедшего карантин после Франции

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил аннулировать пропуск депутата Сергея Катасонова, не прошедшего карантин после своей поездки во Францию, пишет ТАСС.

Изоляция гарантирована не только провинившемуся парламентарию, но и всем тем, кто контактировал с ним после возвращения. Речь идёт в том числе и о других депутатах, а также помощниках Катасонова.

Ранее сообщалось, что в Европе осталась лишь одна страна, свободная от коронавируса, и это не Франция. Накануне о "самоизоляции" объявил вице-спикер Госдумы РФ Пётр Толстой. Он решил временно работать из дома после визита в Париж, где не самая неблагоприятная обстановка по коронавирусу.