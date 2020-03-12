Мишустин заявил о минимальной угрозе распространения коронавируса в РФ

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что угроза распространения коронавируса в стране сведена к минимуму.

По его словам, это объясняется тем, что Россия одной из первых фактически закрыла границы с Китаем и другими странами, где активно распространялась китайская пневмония нового типа. Для граждан этих государств был введён запрет на поездки в РФ. Кроме того, был создан оперативный штаб и приняты другие меры по профилактике коронавируса.

— Главное для нас — это защитить людей. Именно поэтому я прошу всех граждан России с пониманием отнестись к тем упреждающим в первую очередь мерам, которые принимаются на федеральном, региональном и местном уровнях, в том числе в Москве, — сказал Мишустин.

Напомним, что в России зафиксировано восемь новых случаев коронавируса за сутки. Таким образом, их число достигло 28. Всемирная организация здравоохранения официально объявила, что нынешняя вспышка пневмонии, вызванная коронавирусом нового типа, является пандемией.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице России вплоть до 10 апреля запрещены к проведению массовые мероприятия численностью более пяти тысяч человек. В связи с этим многие мероприятия, в том числе музыкальные концерты, оказались под угрозой.