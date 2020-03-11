ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса

Всемирная организация здравоохранения официально объявила, что нынешняя вспышка пневмонии, вызванная коронавирусом нового типа, является пандемией. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус в ходе брифинга с журналистами в Женеве.

— Мы пришли к выводу, что болезнь CoViD-2019 может быть расценена как пандемия, — сказал он. Соответствующее сообщение опубликовано в аккаунте организации в соцсети "Твиттере".

Напомним, что вспышку коронавируса зафиксировали в Китае в конце декабря. Заболевание быстро распространилось по другим странам. В России на сегодняшний день новым типом пневмонии заражено 20 человек.

В Москве были приняты меры по предотвращению распространения инфекции. В частности, градоначальник Сергей Собянин запретил массовые мероприятия численностью больше пяти тысяч человек. Из-за этого многие мероприятия, включая музыкальные концерты, а также шоу Загитовой и Медведевой и бой Емельяненко оказались под угрозой.

Из тех же соображений Россия ограничила авиасообщение с Южной Кореей и Ираном, а впоследствии и с Испанией, Италией, Германией и Францией. Кроме того, наши власти до 1 апреля 2020 года продлили введённые ранее ограничения на пересечение сухопутной границы с КНР и на авиационное сообщение с Китаем.

Число заражённых CoViD-2019 по всему миру уже превысило 101 тысячу человек. При этом медики считают, что вирус не исчезнет к лету.