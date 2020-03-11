Меркель предрекла заражение коронавирусом 70% населения

Эксперты уверены, что новым коронавирусом могут заразиться до 70% населения, так как против него пока нет прививок. Об этом сказала канцлер Германии Ангела Меркель.

Надо понимать, что, раз вирус уже тут и раз пока у населения против него нет иммунитета, нет прививок, нет терапии, то процент инфицированного населения будет высоким — эксперты говорят о 60–70% Ангела Меркель канцлер ФРГ

Она не уточнила, о каком временном отрезке идёт речь и о каком государстве. По её словам, главное на данный момент — замедлить распространение вируса, чтобы выиграть время.

Слова о 60–70% повторил и глава НИИ им. Роберта Коха Лотар Вилер. При этом он отметил, что неизвестно, с какой скоростью будет распространяться заболевание.

В ФРГ новым коронавирусом заразилось, согласно официальным данным, почти 1,3 тысячи человек. У 80% пациентов болезнь проходит в лёгкой форме или вообще без последствий. Наибольшую угрозу вирус представляет для пожилых и для людей с хроническими заболеваниями.

Умерли от последствий коронавируса в ФРГ трое.