В Италии проводят посмертные тесты на коронавирус. Число заболевших в Европе может быть сильно занижено

Смертность от коронавируса нового типа в Италии оказалась больше, чем в Германии в 56 раз. По данным на вечер воскресенья, в Италии заразились 7375 человек. Умерли из них 366 (показатель смертности 4,96%). В Германии же было зафиксировано 1112 случаев инфицирования всего при одном погибшем (0,09%). Как сообщает газета Der Tagesspiegel, эти данные удивительны, ведь согласно индексу Bloomberg Global Health Index, итальянцы являются более здоровой нацией, чем немцы.

По данным издания, итальянский депутат Джорджа Мелони сделала запрос в ПАСЕ с целью разобраться в этом вопросе. Она отмечает, что в Испании и Франции смертность от коронавируса тоже невысокая, около двух процентов. Поэтому чтобы устранить все сомнения и сопоставить данные, депутат предлагает ввести единый стандарт для тестирования на коронавирус во всех странах Евросоюза. Это может изменить статистические данные, ведь, по словам итальянских депутатов, в Испании при проведении тестов у умерших выяснилось, что причиной их смерти был не обычный грипп, как говорилось изначально, а именно COVID-19.

В самой Италии анализы первых 104 погибших от коронавируса показали, что они пострадали, по меньшей мере от двух более или менее опасных для жизни заболеваний. Некоторые из них смогли бы прожить ещё долго, если бы не заразились. Или смогли бы пережить заболевание коронавирусной инфекцией, не будь ослаблена их иммунная система. Итальянские власти считает этих людей жертвами COVID-19. В других странах такого нет, отмечает немецкое издание.

Президент немецкого института Роберта Коха Лотар Вилер считает, что количество погибших от коронавируса в Италии и Германии будет постепенно выравниваться в течение ближайших недель и месяцев.

Напомним, ранее Италия ввела карантинные меры на территории всей страны. Закрыты школы и университеты, отменены все массовые и спортивные мероприятия. По последним данным, в стране от коронавирусной инфекции умерло 463 человека, заразилось 9172. В Германии накануне сообщили, что от коронавируса умерло два человека.